 Журналіст: У грі Свьонтек - Костюк ми побачили майбутніх Прим жіночого тенісу | Теніс | Champion.com.ua
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Головний редактор Чемпіона: У грі Свьонтек - Костюк ми побачили майбутніх Прим жіночого тенісу

Сьогодні 12:42 594 1
Андрій Твердохліб прокоментував матч Свьонтек - Костюк
Головний редактор Чемпіона: У грі Свьонтек - Костюк ми побачили майбутніх Прим жіночого тенісу
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) та Іга Свьонтек (8) продемонстрували феноменальну гру в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це розповів головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб у Facebook.

"Битва за Париж між 20-річною Ігою Свьонтек і 18-річною Мартою Костюк завершилася на користь чинної чемпіонки Ролан Гаррос, більш досвідченої польки. Трохи пафосно? Можливо... Але сьогодні на корті феєрили дві майбутні Прими світового жіночого тенісу! Без перебільшення.

Марта - різноплановіша, без слабких сторін. Іга, прямо зараз - більш збалансована, з яскраво вираженими сильними сторонами.

Битву на ґрунті виграла Свьонтек, але не факт, що зіграй вони прямо зараз на іншому покритті, результат був би такий же.

Якщо ніхто із цих дівчат не зійде з правильного шляху, найближчим часом ми отримаємо епічне протистояння між українкою та полькою.

Браво, Марта! Гра проти Іги - у найкращих зразках ґрунтового тенісу, а досвід справа наживна", - розповів Твердохліб.

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