Костюк: Очікувала виходу у третє коло Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк (81) оцінила перемогу над Сансай Чжен (57) у другому колі Ролан Гаррос.

Про це розповіла сама тенісистка.

"З моїм перфекціонізмом дуже складно об'єктивно оцінювати свої матчі, але я і не граю сама, на іншій половині корту адже теж є гравець. На старті другого сету у Чжен почала боліти нога і вона розслабилася, почала грати злету, а я стала діяти пасивніше.

З огляду на всі обставини, думаю, що я показала хороший теніс, в цілому я залишилася задоволена. Якщо чесно, то сьогоднішній матч був набагато більш нервовим, ніж минулий матч проти Гарбінє Мугуруси, де я не була фаворитом. Тоді тиск був на моїй суперниці, а сьогодні я зустрічалася з тенісисткою, яку вже обігравала, тому я сама від себе чекала перемоги, чекала, що зможу вперше вийти до третього кола на Ролан Гаррос.

Я трохи на себе давила, але зуміла впоратися. Мені здається, потрібно мати дуже великий досвід, щоб вміти долати цей тиск самостійно, але поки мені це непогано вдається. Звичайно, допомагає в цьому і моя мама, хоча іноді я починаю нервувати, бо нервує вона", - відзначила Костюк.