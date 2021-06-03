Визначилась суперниця Костюк на Ролан Гаррос

Стала відома наступна суперниця Марти Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінеться з Варварою Грачовою з Росії (88).

У матчі другого кола росіянка у трьох сетах обіграла Камілу Джорджі з Італії (80).

Грачова раніше тричі грала проти Костюк (всі матчі пройшли на рівні ITF): у травні 2019 року поступилась українці у фіналі кваліфікації турніру в Іспанії (грунт), у вересні обіграла у вирішальному матчі турніру у Франції (грунт), а в минулому сезоні поступилася на старті турніру в Єгипті (хард), де Костюк стала чемпіонкою.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - €34,367,216

Грунт

Друге коло, 3 червня

Варвара Грачова - Каміла Джорджі 7:5, 1:6, 6:2

Раніше, Костюк перемогла Чжен у другому колі Roland Garros.