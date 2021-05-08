Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру у Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (77) пройшла перше коло кваліфікації турніру у Римі.
Українка обіграла володарку wild card з Італії Нурію Бранкаччо (592).
Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Костюк один раз подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації суперницею Марти буде японка Ноа Хібіно (82)
Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $1,835,490
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
08 травня
Марта Костюк - Нурія Бранкаччо 6:4, 6:0
Нагадаємо, Світоліна - п'ята сіяна на турнірі в Римі.