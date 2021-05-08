 Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру у Римі | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру у Римі

Сьогодні 16:39 184 0
Марта Костюк зіграє у фіналі кваліфікації
Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру у Римі
#Костюк, #Рим

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (77) пройшла перше коло кваліфікації турніру у Римі.

Українка обіграла володарку wild card з Італії Нурію Бранкаччо (592).

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Костюк один раз подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації суперницею Марти буде японка Ноа Хібіно (82)

Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $1,835,490
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
08 травня

Марта Костюк - Нурія Бранкаччо 6:4, 6:0

Нагадаємо, Світоліна - п'ята сіяна на турнірі в Римі.

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