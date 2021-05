Світоліна - п'ята сіяна на турнірі в Римі

Відбулося жеребкування на турнірі WTA Internazionali BNL d'Italia.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна на змаганнях під п'ятим номером і буде стартувати з другого кола.

Її суперниця визначиться в матчі Аманда Анісімова (США) - Ван Цян (Китай).

WTA Rome 2021 - Main draw#IBI21



Projected QF:



🇦🇺 Barty vs Sabalenka 🇧🇾

🇺🇸 Kenin vs Svitolina 🇺🇦

🇨🇦 Andreescu vs Halep 🇷🇴

🇺🇸 S. Williams vs Osaka 🇯🇵 pic.twitter.com/qrAdQ1CjiK