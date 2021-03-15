Тенісиста дискваліфікували за погрози вбити суддю

Джумхур оскаржував рішення судді на вишці

Джерело - Чемпіон.

Гучний інцидент стався в матчі Даміра Джумхура проти бота ван де Зандсхалпа в кваліфікації турніру АТР 250 в Акапулько.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У кінцівці першого сету Джумхур при рахунку 5:5 порахував, що м'яч після удару суперника не потрапив в корт і виключився з боротьби. Судді зарахували очко на користь ван де Зандсхалпа.

Джумхур кинувся до судді на вишці і почав оскаржувати це рішення. Пізніше він отримав штраф за те, що вибив м'яч за межі корту. Боснієць відмовився продовжувати матч і залишив корт.

Офіційно Джумхура дискваліфікували за погрози на адресу судді на вишці - тенісист сказав, що хоче його вбити.

Дамір Джумхур на піку кар'єри входив в ТОП-25 рейтингу АТР. На його рахунку три одиночні титули.

Раніше, Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Мексиці.