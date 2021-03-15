Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (142) виграла фіналі кваліфікації хардового турніру WTA 250 в Монтерреї.
Українка обіграла словацьку тенісистку Крістіну Кучову.
Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. Цуренко взяла п'ять геймів на подачі суперниці і програла два гейми на своїй подачі.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $235,238
Хард
Кваліфікація, Фінал
15 березня
Леся Цуренко – Катаржина Кава 6:4, 6:3
Раніше, Марченко не зміг пробитися у фінал турніру в Італії.