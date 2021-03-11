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Федерація тенісу України підтримала Світоліну

Сьогодні 11:40 814 0
Хвилю негативу викликала поразка від Кузнецової
Федерація тенісу України підтримала Світоліну
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Тенісистка Еліна Світоліна була, є та назавжди залишиться гордістю України.

Про це заявила пресслужба федерація тенісу України.

"Цього тижня у соціальних мережах здійнявся неабиякий, як зараз прийнято говорити, хейт тенісних вболівальників, які, до того ж вважають себе неабиякими фахівцями в даному виді спорту.

Хвилю негативу викликала поразка Еліни Світоліної на турнірі WTA в Дубаї. Після цього в мережі з'явилася неймовірна кількість безпідставно лайливих, а подекуди й відверто образливих коментарів на адресу найкращої тенісистки України.

В умовах, що склалися, Федерація тенісу України вважає необхідним висловитися на підтримку Еліни Світоліної. Життя взагалі смугасте, у кожного трапляються періоди, коли майже нічого не виходить. Це може статися з будь-яких причин, про які у нас немає інформації. Ми вважаємо їхнє публічне обговорення зараз невчасним. Взагалі неприпустимими вважаємо образи та знущання.

Кожен має право на суб’єктивні припущення, але також кожен має мати сумніви щодо своєї думки та висловлювати її коректно. Тим паче в публічній площині. Коли хтось із нас опиняється у складній ситуації, він потребує підтримки й любові. Осуд тільки пригнічує та заважає відновитись. Світоліна протягом всієї своєї кар'єри доводила, що вона справжній боєць, і ніякі образи не завадять їй повернутися у свою найкращу форму.

Еліна була, є та назавжди залишиться гордістю України! Смуга невдач обов'язково мине, й незабаром ми побачимо нові тріумфи на світовій арені. Це буде гідною відповіддю хейтерам", - йдеться у заяві.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Ukrainian Tennis Federation (@ukrainian_tennis_federation)

Хвилю негативу викликала поразка Еліни Світоліної від Світлани Кузнецової на турнірі WTA в Дубаї.

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