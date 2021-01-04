Стаховський відмовився від виступу у кваліфікації турніру в Туреччині

Українець відмовився починати сезон в Туреччині

Джерело - ВТУ.

Перша ракетка України Сергій Стаховський знявся з турніру ATP в турецькій Анталії.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Відмова Стаховського і ряду інших тенісистів дозволив потрапити в список для кваліфікації Віталію Сачко. Також в основу турніру спробує потрапити Владислав Орлов.

У кваліфікацію турніру ATP 250 був заявлений і Ілля Марченко, але і він відмовився.

Турнір в Антальї відбудеться 5-13 січня.

Стаховський і Марченко замість турніру в Туреччині відправляться в Доху, де 10-13 січня пройде кваліфікація Australian Open.