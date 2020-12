Марченко знявся з кваліфікації турніру АТР в Туреччині

Український тенісист Ілля Марченко знявся з кваліфікації на турнірі АТР 250 в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Він братиме участь у кваліфікації Australian Open, яка паралельно пройде в Досі.

На відмові українця в стартовий лист учасників відбіркових змагань потрапив Андреа Пеллегріно. Нагадаємо, що на турнір заявлений і українець Сергій Стаховський.

Antalya Qualifying update:

OUT: Marchenko (AO Q)

IN: Pellegrino

Next: Choinski