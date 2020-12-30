Марченко знявся з кваліфікації турніру АТР в Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко знявся з кваліфікації на турнірі АТР 250 в Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Він братиме участь у кваліфікації Australian Open, яка паралельно пройде в Досі.
На відмові українця в стартовий лист учасників відбіркових змагань потрапив Андреа Пеллегріно. Нагадаємо, що на турнір заявлений і українець Сергій Стаховський.
Antalya Qualifying update:— Other List Updates (@OtherLists) December 28, 2020
OUT: Marchenko (AO Q)
IN: Pellegrino
Next: Choinski
Нагадаємо, змагання в Анталії стартують четвертого січня.