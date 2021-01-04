Три українців виступлять у кваліфікації турніру АТР в Антальї

Тенісний сезон стартує вже завтра

Сергій Стаховський, Владислав Орлов і Віталій Сачко зіграють у кваліфікації на турнірі АТР 250 в Антальї з призовим фондом $ 361,800.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

При цьому Стаховський очолює посів кваліфікаційного турніру.

Для виходу в основну сітку турніру АТР українським тенісистам потрібно буде здобути дві перемоги. Жеребкування кваліфікації ще невідоме.

Що стосується основної сітки, то в Антальї почати сезон 2020 року планують Маттео Берреттіні, Давід Гоффен, Фабіо Фоньїні, Алекс Де Мінаур і інші гравці.

Нагадаємо, Марченко знявся з кваліфікації турніру АТР в Туреччині.