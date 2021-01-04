 Три українців виступлять у кваліфікації турніру АТР в Антальї | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Сьогодні 14:15 2995
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Сьогодні 21:53 372
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
Сьогодні 20:25 1471
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Сьогодні 18:24 1035
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
Сьогодні 17:40 2609
Гент шукає заміну Яремчуку
Сьогодні 13:24 1999
Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо
Сьогодні 11:14 1458
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Сьогодні 10:55 592
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 10:29 4263
Роналду обійшов Пеле за кількістю голів
Сьогодні 09:12 1955
Блоги
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:00 416
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:15 2973
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:00 3247
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:00 2555
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:28 589
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:55 Футбол Рух бажає орендувати бразильського вінгера 103
22:40 Формула 1 Стало відомо, де продовжить кар'єру Албон 169
22:25 Футбол В Уругваї засудили дискваліфікацію Кавані 283
22:09 Бокс Промоутер Черкашина планує вивести українця на американський ринг 484
21:53 Футбол Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо 372
21:41 Теніс Світоліна і Костюк дізналися суперниць на турнірі в ОАЕ 697
21:24 Бокс Лопес-старший: Теофімо став сильнішим і розумнішим після бою з Ломаченком 1004
21:10 Футбол Хльобас може перейти до Олександрії 1006
20:55 Бокс Бівол включив Усика до списку найкращих боксерів світу 1424
20:41 Футбол Флетчер увійшов до тренерського штабу Манчестер Юнайтед 1102
20:25 Бокс Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад 1471
20:11 Теніс Стаховський відмовився від виступу у кваліфікації турніру в Туреччині 1348 1
19:56 Футбол Манчестер Сіті хоче переманити Серхіо Рамоса 1452
19:41 Футбол Давідс очолив команду у Португалії 1713
19:25 Бокс Теофімо Лопес-старший: Одного разу ми доберемося до Кроуфорда 2347
19:10 Футбол Апеляційний комітет УАФ залишив у силі рішення про довічну дискваліфікацію президента Агробізнесу 2102 1
18:54 Теніс Три українців виступлять у кваліфікації турніру АТР в Антальї 1813
18:41 Футбол Де Брейне відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо нового контракту 2196
18:33 Беттінг Букмекерські контори для ставок на хокей 1917
18:24 Футбол Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда 1035
18:19 Беттінг Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол 2042
18:09 Бокс Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться 3872
17:55 Футбол Сон Хин Мін став найкращим гравцем Азії 2020 року 2275
17:40 Бокс Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг 2609
17:26 Формула 1 Формула-1 перенесе Гран-прі Австралії 2357

Три українців виступлять у кваліфікації турніру АТР в Антальї

Сьогодні 18:54 1813 0
Тенісний сезон стартує вже завтра
Три українців виступлять у кваліфікації турніру АТР в Антальї
#Стаховський

Джерело - btu.org.ua.

Сергій Стаховський, Владислав Орлов і Віталій Сачко зіграють у кваліфікації на турнірі АТР 250 в Антальї з призовим фондом $ 361,800.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

При цьому Стаховський очолює посів кваліфікаційного турніру.

Для виходу в основну сітку турніру АТР українським тенісистам потрібно буде здобути дві перемоги. Жеребкування кваліфікації ще невідоме.

Що стосується основної сітки, то в Антальї почати сезон 2020 року планують Маттео Берреттіні, Давід Гоффен, Фабіо Фоньїні, Алекс Де Мінаур і інші гравці.

Нагадаємо, Марченко знявся з кваліфікації турніру АТР в Туреччині.

Коментарі ()