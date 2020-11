Ціціпас здолав Рубльова на Підсумковому турнірі ATP

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас (6) здолав росіянина Андрєя Рубльова (8).

Матч тривав 1 годину та 55 хвилин.

ATP Finals

Лондон, Велика Британія

Хард (зал), Група В

17 листопада

Стефанос Ціціпас – Андрєй Рубльов 6:1, 4:6, 7:6 (6)

Defending champ stayin’ alive!@StefTsitsipas survives a rollercoaster with Rublev 6-1 4-6 7-6(6) to set-up a showdown on Thursday with Nadal for the second semi-final spot in Group London 2020#NittoATPFinals pic.twitter.com/V0nSelaIbO