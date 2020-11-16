Джокович успішно стартував на Підсумковому турнірі ATP

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович стартував на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні з впевненої перемоги над аргентинцем Дієго Шварцманом (9).
Протягом двох партій перший номер світового рейтингу реалізував чотири брейки, подав сім ейсів і зробив дві подвійні помилки.
ATP Finals
Лондон, Велика Британія
Хард (зал)
16 листопада
Новак Джокович - Дієго Шварцман 6:3, 6:2
Make that a dozen 🙌@DjokerNole wins his 12th consecutive opening round robin match at the #NittoATPFinals by beating Schwartzman 6-3 6-2! pic.twitter.com/WMafO8C3D2— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020
Нагадаємо, Марченко з перемоги стартував на турнірі в Італії.