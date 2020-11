Джокович успішно стартував на Підсумковому турнірі ATP

Перша ракетка світу Новак Джокович стартував на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні з впевненої перемоги над аргентинцем Дієго Шварцманом (9).

Протягом двох партій перший номер світового рейтингу реалізував чотири брейки, подав сім ейсів і зробив дві подвійні помилки.

ATP Finals

Лондон, Велика Британія

Хард (зал)

16 листопада

Новак Джокович - Дієго Шварцман 6:3, 6:2

Make that a dozen 🙌@DjokerNole wins his 12th consecutive opening round robin match at the #NittoATPFinals by beating Schwartzman 6-3 6-2! pic.twitter.com/WMafO8C3D2