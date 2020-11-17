 Тім обіграв Надаля на Підсумковому турнірі ATP | Теніс | Champion.com.ua
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Тім обіграв Надаля на Підсумковому турнірі ATP

Сьогодні 18:56 205 0
Домінік Тім здобув другу перемогу на турнірі
Тім обіграв Надаля на Підсумковому турнірі ATP
#Тім, #Надаль

Джерело - Чемпіон.

Австрійський тенісист Домінік Тім (2) на двох тай-брейках здолав іспанця Рафаеля Надаля (2).

Матч тривав 2 години та 27 хвилин.

Наразі Тім із двома перемогами очолив групу В.

ATP Finals
Лондон, Велика Британія
Хард (зал), Група В
17 листопада

Домінік Тім – Рафаель Надаль 7:6(7), 7:6 (4)

Раніше, Джокович успішно стартував на Підсумковому турнірі ATP.

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