Тім обіграв Надаля на Підсумковому турнірі ATP

Джерело - Чемпіон.
Австрійський тенісист Домінік Тім (2) на двох тай-брейках здолав іспанця Рафаеля Надаля (2).
Матч тривав 2 години та 27 хвилин.
Наразі Тім із двома перемогами очолив групу В.
ATP Finals
Лондон, Велика Британія
Хард (зал), Група В
17 листопада
Домінік Тім – Рафаель Надаль 7:6(7), 7:6 (4)
Thiem work makes the dream work 🤩@ThiemDomi wins a #NittoATPFinals blockbuster 7-6 7-6 vs Nadal to move to the top of Group London 2020! pic.twitter.com/PN2HPy0JnL— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020
Раніше, Джокович успішно стартував на Підсумковому турнірі ATP.