Тім обіграв Надаля на Підсумковому турнірі ATP

Австрійський тенісист Домінік Тім (2) на двох тай-брейках здолав іспанця Рафаеля Надаля (2).

Матч тривав 2 години та 27 хвилин.

Наразі Тім із двома перемогами очолив групу В.

ATP Finals

Лондон, Велика Британія

Хард (зал) , Група В

1 7 листопада

Домінік Тім – Рафаель Надаль 7:6(7), 7:6 (4)

Thiem work makes the dream work 🤩@ThiemDomi wins a #NittoATPFinals blockbuster 7-6 7-6 vs Nadal to move to the top of Group London 2020! pic.twitter.com/PN2HPy0JnL