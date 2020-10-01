Костюк та Саснович перемогли у першому колі парного розряду Roland Garros

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович з Білорусі у першому колі Roland Garros зустрічалася з дуетом Луціє Градецька (Чехія) / Андреа Клепач (Словенія).
Українка з білорускою святкували перемогу. Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Костюк і Саснович зробили 6 подвійних помилок та реалізували усього 6 брейк із 9.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 1 жовтня
Марта Костюк (Україна) / Олександра Саснович (Білорусь) - Луціє Градецька (Чехія) / Андреа Клепач (Словенія) 6:4, 6:1
Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.