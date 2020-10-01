Костюк та Саснович перемогли у першому колі парного розряду Roland Garros

Матч тривав 1 годину 3 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович з Білорусі у першому колі Roland Garros зустрічалася з дуетом Луціє Градецька (Чехія) / Андреа Клепач (Словенія).

Українка з білорускою святкували перемогу. Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Костюк і Саснович зробили 6 подвійних помилок та реалізували усього 6 брейк із 9.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 1 жовтня

Марта Костюк (Україна) / Олександра Саснович (Білорусь) - Луціє Градецька (Чехія) / Андреа Клепач (Словенія) 6:4, 6:1

Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.