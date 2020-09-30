Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros

Матч тривав 1 годину 25 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова у парі з Магдою Лінетт у першому колі Roland Garros зустрічалися з француженками Амандіном Есс та Армоні Тан.

Матч завершився перемогою україно-польського дуету у двох сетах. Матч тривав 1 годину 25 хвилин. Козлова і Лінетт виконали 2 ейси, зробили 1 подвійні помилки та реалізували усього 1 брейк із 2.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 30 вересня

Катерина Козлова (Україна)/Магда Лінетт (Польща) - Амандін Есс (Франція)/Армоні Тан (Франція) 6:0, 7:6 (7:2)

Раніше, в особистих змаганнях Козлова програла іспанці у першому колі Roland Garros.