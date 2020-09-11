Завацька пробилась у парний півфінал турніру WTA у Стамбулі

Джерело - Чемпіон.
Словацько-український дует Кароліна Шмідлова - Катаріна Завацька зіграє в 1/2 фіналу турніру WTA у Стамбулі.
У чвертьфінальному матчі Шмідлова і Завацька завдали поразки казахстансько-російському тандему Анна Даниліна - Яна Сизикова.
Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.
Завацька вперше на турнірах WTA вийшла до півфіналу парного розряду. Торік Катаріна вперше пробилася до 1/2 фіналу одиночного розряду в Ташкенті (Узбекистан).
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - International
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд $225,000
1/4 фіналу, 10 вересня
Анна Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька - Анна Даниліна / Яна Сизикова 6:2, 6:2
Раніше, Завацька програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.