Завацька пробилась у парний півфінал турніру WTA у Стамбулі

Катаріна Завацька вперше зіграє у парному півфіналі турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

Словацько-український дует Кароліна Шмідлова - Катаріна Завацька зіграє в 1/2 фіналу турніру WTA у Стамбулі.

У чвертьфінальному матчі Шмідлова і Завацька завдали поразки казахстансько-російському тандему Анна Даниліна - Яна Сизикова.

Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.

Завацька вперше на турнірах WTA вийшла до півфіналу парного розряду. Торік Катаріна вперше пробилася до 1/2 фіналу одиночного розряду в Ташкенті (Узбекистан).

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - International

Стамбул, Туреччина

Призовий фонд $225,000

1/4 фіналу, 10 вересня

Анна Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька - Анна Даниліна / Яна Сизикова 6:2, 6:2

Раніше, Завацька програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.