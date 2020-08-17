Найкращий тенісист Азії заразився коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Японський тенісист Кеї Нісікорі здав позитивний тест на коронавірус.
Про це спортсмен повідомляє на своєму офіційному сайті.
Японець відзначив, що відчуває себе добре, але при цьому у нього є легкі симптоми COVID-19.
Нісікорі в п'ятницю у Флориді здасть повторний тест на коронавірус. Від його результатів залежить, чи зможе японець зіграти на US Open.
Нісікорі гарантовано пропустить перенесений в Нью-Йорк Мастерс в Цинциннаті. Турнір АТР-1000 почнеться 22 серпня.
Нісікорі в останній раз виходив на корт в серпні 2019 року, коли в третьому раунді US Open програв Алексу де Мінауру.
В актуальному рейтингу АТР Кеї Нісікорі займає 31-е місце.
Раніше, Цуренко піднялася на 8 рядків в оновленому рейтингу WTA.