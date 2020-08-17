Найкращий тенісист Азії заразився коронавірусом

Нісікорі став жертвою пандемії

Джерело - Чемпіон.

Японський тенісист Кеї Нісікорі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це спортсмен повідомляє на своєму офіційному сайті.

Японець відзначив, що відчуває себе добре, але при цьому у нього є легкі симптоми COVID-19.

Нісікорі в п'ятницю у Флориді здасть повторний тест на коронавірус. Від його результатів залежить, чи зможе японець зіграти на US Open.

Нісікорі гарантовано пропустить перенесений в Нью-Йорк Мастерс в Цинциннаті. Турнір АТР-1000 почнеться 22 серпня.

Нісікорі в останній раз виходив на корт в серпні 2019 року, коли в третьому раунді US Open програв Алексу де Мінауру.

В актуальному рейтингу АТР Кеї Нісікорі займає 31-е місце.

Раніше, Цуренко піднялася на 8 рядків в оновленому рейтингу WTA.