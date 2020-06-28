Завацька: Планую їхати на US Open, для мене це важливо

Українська тенісистка Катаріна Завацька планує брати участь в US Open.

Про це заявила сама спортсменка.

"Планую їхати на американську серію турнірів. Я спочатку хотіла їхати, як тільки почнуться турніри, для мене це важливо.

Звичайно є якийсь ризик, подорожі, якісь незручності, беруть ці тести постійно. Ти в такому режимі, що можеш залишатися тільки в готелі і робити те, що тобі кажуть.

Але це ж не назавжди. Тим більше це Великий шолом - US Open. Тому воно того варто, і я туди планую поїхати", - сказала Завацька.