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Світоліна може пропустити US Open-2020

Сьогодні 16:25 620 0
Спортсменка заявила, що на турнірі жорсткі умови
Світоліна може пропустити US Open-2020
#Світоліна, #US Open-2020

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна може не зіграти на US Open у 2020 році.

Про це заявила сама спортсменка.

"Здорово, що все повертається, звичайно ж, є дуже багато питань. Думаю, що не тільки у мене. На цей час ті умови, які нам пропонують, вони не ідеальні, тому що буде багато тестів, плюс ізоляція, не зрозуміло, що буде з очками, з грошима...

Дуже складно щось сказати. Якщо не буде очок на цьому турнірі, то не знаю, чи є сенс їхати і виступати, тому, що умови досить жорсткі. Якщо потрібно проводити так багато часу в ізоляції, то це теж грає велику роль. Будемо дивитися... Я знаю, що будуть ще зустрічі, що в найближчі тижні це буде вирішуватися.

Звичайно, я думаю, що USTA і US Open зроблять все можливе, щоб провести цей турнір якнайкраще, щоб ніхто не захворів по ходу змагань. Але, я вважаю, що умови все одно досить жорсткі. Наприклад, згідно з правилом, якщо ти захворів або у тебе є якісь симптоми, то тебе можуть зняти з будь-якого раунду, ізолювати тебе на 14 днів...

Деякі моменти, які ще точно не відомо, як вони будуть проходити, - ось це досить складно для всіх гравців. Я думаю, що вони все зроблять якнайкраще для нас. Будемо дивитися найближчим часом, як все пройде. Я сподіваюся, що все складеться і ми потихеньку будемо повертатися", - сказала Світоліна.

Раніше, на US Open використовуватимуть електронну систему замість суддів на лінії.

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