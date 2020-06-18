Ястремська та Костюк зіграють на турнірі у Палермо

Українки визначилися з найближчими планами

Джерело - ВТУ.

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк подали заявки на участь в ґрунтовому турнірі в Палермо категорії WTA International.

Про це повідомляє ВТУ.

Змагання на Сицилії відбудуться з 3 по 9 серпня і стануть першими в календарі WTA-туру з моменту відходу тенісу на карантин в березні поточного року.

Ястремська в статусі тенісистки з ТОП-30 отримає місце в основній сітці, а ось Костюк, яка в світовому рейтингу стоїть на 141-й позиції, доведеться зіграти в кваліфікації.

Ястремська в сезоні-2020 відзначилася виходом у фінал турніру в Аделаїді. На Australian Open одеситка у другому колі програла Каролін Возняцкі.

На рахунку Костюк титул на 60-тисячнику в Каїрі, а також перемога на виставковому турнірі в Ірпені.

Раніше, Світоліна може пропустити US Open-2020.