Світоліна: Хочу частину свого часу віддавати телебаченню

Еліна Світоліна прокоментувала досвід інтерв'юера

Перша ракетка України Еліна Світоліна під час карантину спробувала себе в ролі інтерв'юера та поспілкувалася з ультрамарафонцем Флоріаном Нойшвандером і тріатлоністом Джеймсом Лоуренсом.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Спробувала абсолютно нову для себе сферу. Я дуже довго готувалася до інтерв'ю і розумію, що це нелегка робота, особливо для тих людей, які взагалі не в цій сфері. Звичайно, це теж спорт, але питання про те, як вони цього досягли, трохи інші. Мені дуже сподобалося. Може, надалі я захочу якусь частину свого часу віддавати телебаченню, якимось шоу. Мені це цікаво, і думаю, що зараз з'явився час, щоб спробувати себе в чомусь новому", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі.