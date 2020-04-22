Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі

Онлайн-турнір з тенісу Mutua Madrid Open є вигідним з фінансової сторони.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Це буде віртуальний теніс, будемо грати один проти одного і, звичайно ж, у ATP і WTA будуть різні сітки. Сітка буде складатися з 16 запрошених гравців. Будемо грати джойстиком. Ним дуже важко контролювати гравця і взагалі не знаю, як це все буде. Подивимося. Призовий фонд дуже мотивує, тому будемо тренуватися.

У цій грі роблять твого гравця, який виглядає приблизно так само, як і ти. Начебто можна вибрати тільки форму. Але є одна проблема: характеристики гравця (швидкість, потужність) роблять самі розробники. Може, в цій грі буде щось не так", - розповіла Світоліна.