Матч Кубка Федерації між українками і японками може відбутися в Україні

Українська федерація запропонувала перенести гру з Японії

Джерело - Чемпіон.

Українська федерація направила лист Генеральному секретарю Японської Тенісної Асоціації Хіросі Сузукі, а також в ITF з пропозицією провести квітневий матч Кубка Федерації між командами України та Японії на українському корті.

Про це повідомляється ФТУ.

Згідно з жеребкуванням, 17-18 квітня Україна повинна була зіграти на виїзді з Японією в плей-офф за право пройти в кваліфікацію Fed Cup Finals-2021. Японська федерація має намір провести гру в Осаці.

Правда, матч Кубка Девіса Японія - Еквадор 6-7 березня пройде без глядачів. Японська влада пішла на такий крок в рамках заходів безпеки через коронавірус.

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