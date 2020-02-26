Матч Кубка Федерації між українками і японками може відбутися в Україні

Джерело - Чемпіон.
Українська федерація направила лист Генеральному секретарю Японської Тенісної Асоціації Хіросі Сузукі, а також в ITF з пропозицією провести квітневий матч Кубка Федерації між командами України та Японії на українському корті.
Про це повідомляється ФТУ.
Згідно з жеребкуванням, 17-18 квітня Україна повинна була зіграти на виїзді з Японією в плей-офф за право пройти в кваліфікацію Fed Cup Finals-2021. Японська федерація має намір провести гру в Осаці.
Правда, матч Кубка Девіса Японія - Еквадор 6-7 березня пройде без глядачів. Японська влада пішла на такий крок в рамках заходів безпеки через коронавірус.
Раніше, Євро-2020 під загрозою через коронавірус.
Нагадаємо, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.