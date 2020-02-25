Євро-2020 під загрозою через коронавірус

Джерело - Чемпіон.

УЄФА (Спілка європейських футбольних асоціацій - ред.) дуже стурбована ситуацією відносно можливого поширення епідемії коронавірусу країнами Європи.

Про це стало відомо Чемпіону з власних джерел.

Поки в Союзі європейських футбольних асоціацій не розглядали варіант зі скасуванням чи переносом Євро-2020. Але, якщо епідемія буде поширюватися іншими країнами Європи, у організаторів не лишиться іншого вибору.

В історії УЄФА ще не було прецедентів, коли скасовувалися чемпіонати Європи В цьому випадку недоотримані прибутки УЄФА складуть сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, що через коронавірус федерація футболу Італії звернулася до керівництва країни з проханням дозволити їм проводити матчі серії А без глядачів. Також при пустих трибунах відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Інтером і Лудогорцем.