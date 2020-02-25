Літні Олімпійські ігри-2020 на Токіо можуть бути скасовані, якщо ситуація з новим коронавірусів не піде на спад у найближчі два місяці.

Про це розповів член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд.

"Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Тому що потім почнеться остаточний етап підготовки до Ігор: буде найнята охорона, буде ввозитися їжа, обладнуватися олімпійське село, готелі, приїдуть журналісти. І якщо цього етапу підготовки буде щось заважати, то можна думати про скасування всієї Олімпіади.

Але поки, наскільки я розумію, все йде за планом і Ігри відбудуться. Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Так що спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені - МОК не пошле їх змагатися в умовах пандемії", - розповів Паунд.