 Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції | Теніс | Champion.com.ua
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Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції

Сьогодні 06:09 80 0
Матч тривав одну годину одну хвилину
Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції
#Франція, #Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№157 WTA) програла на хардовому турнірі ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франція).

У матчі другого кола українка, посіяна під 14-м номером, у двох сетах програла американці Тейлор Таунсенд (№79 WTA).

Матч тривав одну годину одну хвилину.

Турнір ITF
Андрезьє-Бутеон, Франція
Призовий фонд - $60,000
Друге коло, 30 січня

Тейлор Таунсенд (США) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:1

Раніше, Калініна переграла француженку Джессіку Понше.

Нагадаємо, Еліна Світоліна за результатами минулих матчів Australian Open гарантувала собі четверту позицію в оновленому рейтингу WTA.

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