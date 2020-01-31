Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№157 WTA) програла на хардовому турнірі ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франція).
У матчі другого кола українка, посіяна під 14-м номером, у двох сетах програла американці Тейлор Таунсенд (№79 WTA).
Матч тривав одну годину одну хвилину.
Турнір ITF
Андрезьє-Бутеон, Франція
Призовий фонд - $60,000
Друге коло, 30 січня
Тейлор Таунсенд (США) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:1
Раніше, Калініна переграла француженку Джессіку Понше.
Нагадаємо, Еліна Світоліна за результатами минулих матчів Australian Open гарантувала собі четверту позицію в оновленому рейтингу WTA.