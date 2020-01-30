Калініна з перемоги стартувала на турнірі ITF у Франції

Матч тривав майже дві години

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№157 WTA) успішно стартувала на хардовому турнірі ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франція).

У матчі першого кола українка, посіяна під 14-м номером, у трьох сетах переграла француженку Джессіку Понше (№188 WTA).

У другому колі Калініна зіграє проти другого номера посіву, американки Тейлор Таунсенд.

Турнір ITF

Андрезьє-Бутеон, Франція

Призовий фонд - $60,000

Перше коло, 29 січня

Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Понше (Франція) 3:6, 6:3, 6:2

Нагадаємо, Еліна Світоліна за результатами минулих матчів Australian Open гарантувала собі четверту позицію в оновленому рейтингу WTA.

Раніше, Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні.