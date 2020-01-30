Калініна з перемоги стартувала на турнірі ITF у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№157 WTA) успішно стартувала на хардовому турнірі ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франція).
У матчі першого кола українка, посіяна під 14-м номером, у трьох сетах переграла француженку Джессіку Понше (№188 WTA).
У другому колі Калініна зіграє проти другого номера посіву, американки Тейлор Таунсенд.
Турнір ITF
Андрезьє-Бутеон, Франція
Призовий фонд - $60,000
Перше коло, 29 січня
Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Понше (Франція) 3:6, 6:3, 6:2
Нагадаємо, Еліна Світоліна за результатами минулих матчів Australian Open гарантувала собі четверту позицію в оновленому рейтингу WTA.
Раніше, Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні.