Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA

Українська тенісистка поліпшить позицію після австралійського мейджора

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна підніметься на четверте місце в рейтингу WTA після завершення Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Це стало відомо після вильоту Петри Квітової в рамках 1/4 фіналу. Відзначимо, що чешка могла обійти Еліну в разі своєї перемоги на турнірі і залишити її на п’ятому місці. Жодна з тенісисток, які залишилися в боротьбі за трофей, не зможуть змінити становище українки: Ешлі Барті і Сімона Халеп знаходяться вище в світовій класифікації і можуть тільки збільшити розрив в очках, іншим навіть перемоги не вистачить, щоб випередити Світоліну.

Відзначимо, що після завершення турніру Еліна обійде в рейтингу японку Наомі Осаку, яка не зуміла захистити торішній титул.

Попередній раз Світоліна перебувала в ТОП-4 рейтингу WTA в жовтні минулого року. Її особистий рекорд - третя позиція.