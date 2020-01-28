 Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA
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Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA

Сьогодні 10:10 803 0
Українська тенісистка поліпшить позицію після австралійського мейджора
Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA
#Світоліна, #WTA

Джерело - sport.ua.

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна підніметься на четверте місце в рейтингу WTA після завершення Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Це стало відомо після вильоту Петри Квітової в рамках 1/4 фіналу. Відзначимо, що чешка могла обійти Еліну в разі своєї перемоги на турнірі і залишити її на п’ятому місці. Жодна з тенісисток, які залишилися в боротьбі за трофей, не зможуть змінити становище українки: Ешлі Барті і Сімона Халеп знаходяться вище в світовій класифікації і можуть тільки збільшити розрив в очках, іншим навіть перемоги не вистачить, щоб випередити Світоліну.

Відзначимо, що після завершення турніру Еліна обійде в рейтингу японку Наомі Осаку, яка не зуміла захистити торішній титул.

Попередній раз Світоліна перебувала в ТОП-4 рейтингу WTA в жовтні минулого року. Її особистий рекорд - третя позиція.

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