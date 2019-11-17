 Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні | Теніс | Champion.com.ua
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Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні

Вчора 23:36 227 0
21-річний грек - наймолодший переможець Підсумкового турніру з 2001 року
Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні
#Ціціпас, #Підсумковий турнір ATP, #Тім

Джерело - Чемпіон.

21-річний грек Стефанос Ціціпас здолав Домініка Тіма у вирішальній грі Підсумкового турніру ATP в Лондоні.

Суперники боролися у фіналі близько 2,5 годин.

Перша партія тривала більше години. Нікому з тенісистів не вдалося зробити брейк, Тім в підсумку виграв 45 розіграшів, а Ціціпас - 44.

Зі старту другого сету Ціціпас вийшов вперед з двома брейками (Тім взяв всього 2 очки за 4 гейми) і далі грек втримав відрив в рахунку.

По ходу вирішальної партії Стефанос вів із брейком (3:1), після чого 3 гейми в свій актив записав Домінік. На тай-брейку вперед з двома міні-брейками вийшов грек 4:1, але перевагою не скористався. За рахунку 4:4 австрієць програв очко на подачі, а потім 2 м'ячі на своїй подачі захистив Ціціпас.

В активі Стефаноса Ціціпаса 34 віннера і 16 невимушених помилок, 9 ейсів і жодної подвійної, 3 реалізованих брейкпоінта з 10. На рахунку Домініка Тіма 33 віннера і 40 невимушених помилок, 1 реалізований брейкпоінт з 4.

2019 Nitto ATP Finals
Лондон, Велика Британія (хард, зал)
Призовий фонд - $9,000,000
Фінал
17 листопада

Стефанос Ціціпас (Греція, 6) - Домінік Тім (Австрія, 5) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4)

Нагадаємо, Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру.

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