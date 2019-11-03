Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася австралійці Ешлі Барті в фіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen.
У першій партії тенісистки провели 8 геймів, не заробивши жодного брейкпоінта.
У дев'ятому геймі Світоліной не вдалося скористатися прихованим сетболом, після чого зав'язалася боротьба вже на подачі українки.
Еліна пішла з двох сетболів суперниці, але з третього брейкпоінта втратила гейм.
На старті другого сету Світоліна вперше вийшла вперед в цьому матчі (2:1), але Барті відповіла зворотним брейком. Австралійка продовжила успішну серію і повела 4:2.
На цей раз вже Світоліна виконала зворотний брейк, скоротивши відставання від суперниці.
Ще один гейм на подачі українки вийшов затяжним: Еліна пішла з подвійного брейкпоінта, але Ешлі скористалася своїм третім шансом.
Барті "під нуль" виграла гейм на подачі, щоб оформити свій 4 титул цього року.
Ешлі Барті (Австралія, 1) - Еліна Світоліна (Україна, 8) 6:4, 6:3
Завдяки виходу в фінал Світоліна заробила 1080 очок и $2,400,000 призових. Українка завершить сезон на шостому місці в рейтингу WTA.