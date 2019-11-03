Мій профіль
Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 15:26 1684 2
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 11:16 51472
Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти
Вчора 21:23 3174
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 19:40 11304
Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 18:54 4103
Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA
Вчора 17:04 1426
Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ
Вчора 15:53 782
Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA
Вчора 14:36 4216 1
Світоліна програла перший сет на Підсумковому турнірі
Вчора 13:43 1266
Світоліна серед когорти найвидатніших тенісисток в історії
Вчора 11:08 3121
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Пряма трансляція Мотор - Кіль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 59
16:41 Футбол Шапаренко і Соль у старті Динамо на матч проти ФК Львів 424
16:26 Футбол Аталанта з Маліновським поступилася Кальярі в 11 турі Серії А 123
16:15 Футбол Олександрія без проблем перемогла Маріуполь в 13 турі УПЛ 139
15:55 Футбол Зоря розгромила Дніпро-1 в 13 турі УПЛ 301
15:26 Теніс Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру 1684 2
15:06 Футбол Вальядолід без Луніна розгромив Майорку в 12 турі Ла-Ліги 165
14:45 Футбол Павелко змінив голів обласних федерацій футболу на лояльних собі людей 451
14:29 Баскетбол Джексон через травму пропустить мінімум місяць 157
14:12 Футбол Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану 437
13:50 Пряма трансляція LIVE! Світоліна - Барті. Фінал. Підсумковий турніру WTA 32315
13:48 Футбол Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд 199
13:34 Футбол Булеца та Супряга вийдуть в основі Дніпро-1 на матч із Зорею 199
13:15 Футбол Моурніью близький до підписання контракту з Арсеналом 199
13:01 Бокс Український боксер готується дебютувати на професійному рингу 806
12:45 Футбол Маліновський залишився в запасі Аталанти на матч із Кальярі 269
12:37 Бокс Син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою 1158
12:27 Блог Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ 337
12:18 Футбол Лунін знову залишився в запасі Вальядоліда на матч Ла-Ліги 200
12:00 Пряма трансляція Динамо Київ - Львів: онлайн-трансляція 13 туру УПЛ. LIVE 719
11:54 Футбол Суарес отримав травму в матчі з Леванте 423
11:37 Футбол Караваєв: Динамо вийде в плей-офф Ліги Європи з першого місця 555
11:22 Футбол Кафу: Неможливо описати відчуття, коли кидаєш землю на труну свого сина 627
11:16 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 51472
11:15 Теніс Світоліна - Барті: прогноз букмекерів 1041

Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру

Сьогодні 15:26 1684 2
Еліна не змогла другий рік поспіль здобути звитягу на престижному турнірі
Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру
#Світоліна, #Барті, #WTA Finals

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася австралійці Ешлі Барті в фіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen.

У першій партії тенісистки провели 8 геймів, не заробивши жодного брейкпоінта.

У дев'ятому геймі Світоліной не вдалося скористатися прихованим сетболом, після чого зав'язалася боротьба вже на подачі українки.

Еліна пішла з двох сетболів суперниці, але з третього брейкпоінта втратила гейм.

На старті другого сету Світоліна вперше вийшла вперед в цьому матчі (2:1), але Барті відповіла зворотним брейком. Австралійка продовжила успішну серію і повела 4:2.

На цей раз вже Світоліна виконала зворотний брейк, скоротивши відставання від суперниці.

Ще один гейм на подачі українки вийшов затяжним: Еліна пішла з подвійного брейкпоінта, але Ешлі скористалася своїм третім шансом.

Барті "під нуль" виграла гейм на подачі, щоб оформити свій 4 титул цього року.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Фінал
3 листопада

Ешлі Барті (Австралія, 1) - Еліна Світоліна (Україна, 8) 6:4, 6:3

Завдяки виходу в фінал Світоліна заробила 1080 очок и $2,400,000 призових. Українка завершить сезон на шостому місці в рейтингу WTA.

Коментарі ()