Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру

Еліна не змогла другий рік поспіль здобути звитягу на престижному турнірі

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася австралійці Ешлі Барті в фіналі Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen.

У першій партії тенісистки провели 8 геймів, не заробивши жодного брейкпоінта.

У дев'ятому геймі Світоліной не вдалося скористатися прихованим сетболом, після чого зав'язалася боротьба вже на подачі українки.

Еліна пішла з двох сетболів суперниці, але з третього брейкпоінта втратила гейм.

На старті другого сету Світоліна вперше вийшла вперед в цьому матчі (2:1), але Барті відповіла зворотним брейком. Австралійка продовжила успішну серію і повела 4:2.

На цей раз вже Світоліна виконала зворотний брейк, скоротивши відставання від суперниці.

Ще один гейм на подачі українки вийшов затяжним: Еліна пішла з подвійного брейкпоінта, але Ешлі скористалася своїм третім шансом.

Барті "під нуль" виграла гейм на подачі, щоб оформити свій 4 титул цього року.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Фінал

3 листопада

Ешлі Барті (Австралія, 1) - Еліна Світоліна (Україна, 8) 6:4, 6:3

Завдяки виходу в фінал Світоліна заробила 1080 очок и $2,400,000 призових. Українка завершить сезон на шостому місці в рейтингу WTA.