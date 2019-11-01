Світоліна: Важливо встигнути відпочити і відновитися до півфіналу

Українка про третю перемогу на турнірі

Для Еліни Світоліної, яка заздалегідь гарантувала собі вихід до півфіналу Підсумкового турніру, матч з Софією Кенін був дуже важким у фізичному плані.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я дуже рада, що завершила матч в двох сетах. У фізичному плані був важкий матч, і було важливо так його закінчити. Іноді ти не показуєш свій кращий теніс, але потрібно пробитися через ці важкі моменти і боротися за кожне очко. Це я і намагалася зробити. Бенчич в півфіналі? Ще один важкий матч, і мені важливо відпочити і відновитися до матчу, адже він вже завтра", - сказав Світоліна в короткому коментарі після гри", - зазначила Світоліна.

Матч з Беліндою Бенчич в рамках півфіналу пройде в суботу.

Раніше, Світоліна обіграла Кенін на Підсумковому турнірі WTA.