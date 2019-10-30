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Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі

Сьогодні 18:09 658 0
Незалежно від результатів матчів третього кола
Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі
#Світоліна, #Халеп

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів другого туру українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі перше місце у групі на Підсумковому чемпіонаті в Шеньчжені.

Українка перемогла Симону Халеп, а пізніше Кароліна Плішкова оформила перемогу у матчі проти Бьянкі Андреєску завдяки відмові канадки.

АктуальноПідсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн.

У півфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з тенісисткою, яка посяде друге місце у Червоній групі (за підсумками 2 турів всі чотири тенісистки Ешлі Барті, Белінда Бенчич, Кікі Бертенс і Петра Квітова претендують на путівки в 1/2 фіналу).

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