Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі

Незалежно від результатів матчів третього кола

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів другого туру українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі перше місце у групі на Підсумковому чемпіонаті в Шеньчжені.

Українка перемогла Симону Халеп, а пізніше Кароліна Плішкова оформила перемогу у матчі проти Бьянкі Андреєску завдяки відмові канадки.

У півфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з тенісисткою, яка посяде друге місце у Червоній групі (за підсумками 2 турів всі чотири тенісистки Ешлі Барті, Белінда Бенчич, Кікі Бертенс і Петра Квітова претендують на путівки в 1/2 фіналу).