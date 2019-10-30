Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі

Джерело - Чемпіон.
За підсумками матчів другого туру українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі перше місце у групі на Підсумковому чемпіонаті в Шеньчжені.
Українка перемогла Симону Халеп, а пізніше Кароліна Плішкова оформила перемогу у матчі проти Бьянкі Андреєску завдяки відмові канадки.
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У півфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з тенісисткою, яка посяде друге місце у Червоній групі (за підсумками 2 турів всі чотири тенісистки Ешлі Барті, Белінда Бенчич, Кікі Бертенс і Петра Квітова претендують на путівки в 1/2 фіналу).