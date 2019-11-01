Еліна Світоліна здобула третю перемогу на груповому етапі Підсумкового турніру року

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) у 3 турі Пурпурової групи на Підсумковому турнірі - 2019 WTA Finals Shenzhen зустрічалася із американкою Софією Кенін, яка замінила травмовану Б’янку Андреєску.

Перший сет залишився за українкою, яка взяла подачу суперниці у 12 геймі. В свою чергу друга партія завершилася тай-брейком, під час якого Світоліна змогла використати лише свій 6 матч-пойнт.

Матч тривав 2 години та 12 хвилин. Світоліна 11 разів подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 із 11 брейк-пойнтів.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Пурпурова група, 3-й тур

01 листопада

Еліна Світоліна – Софія Кенін 7:5, 7:6 (10)

Раніше, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.