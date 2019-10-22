Сапронов: Вся Україна - це дівчинка, що завагітніла

Нині Україна переживає складний період - багато потрясінь, слабка економіка, бідна країна.

Про це заявив відомий український бізнесмен і екс-спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов.

"Такого, як Андрій Медведєв, у нас ще не було. Потрібно розуміти одну річ. У тенісі космічні навантаження, просто позамежні. Ми їх лаємо, що вони програли в першому колі або погано зіграли. Але звідки ми знаємо, в якому він стані? Може, він грає на уколах, у нього болить коліно або стопа. Потрібно підтримувати і радіти. Інших у нас немає і не буде. Пишаєтеся, що у нас є Стаховський, Долгополов, Марченко, Світоліна, Ястремська, Цуренко і інші.

У мене враження, що гормональний фон нації порушений. Вся Україна - це дівчинка, яка завагітніла, і понеслося. Зараз плачу, а завтра сміюся, післязавтра хочу солоного огірочка, а потім шоколадку. І я такий. Точно так же піддаюся емоціям.

Ми не хочемо замислюватися над причинно-наслідковими зв'язками, не хочемо аналізувати. Зараз складний період. Напевно, це війна винна. Багато потрясінь, слабка економіка, бідна країна. Але треба хворіти, вірити, сподіватися і підтримувати всіх наших спортсменів", - зазначив Сапронов.