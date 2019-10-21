Марченко подолав кваліфікацію турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко вийшов до основної сітки Челленджера в Бресті, перемігши француза Жюля Окала.
У першому сеті Марченко зробив два брейка і переміг 6:2. У другій партії Ілля виграв три гейми на подачі суперника - 6:2.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу ATP Марченко піднявся на дві позиції.
ATP Challenger Tour, хард
Брест (Франція)
Призовий фонд € 92,040
Фінал кваліфікації, 21 жовтня
Ілля Марченко (Україна) - Жюль Окала (Франція) 6:2, 6:2.
Раніше, Ястремська дізналася суперниць у групі одиночного малого Підсумкового турніру.