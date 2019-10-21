Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP

У ТОП-10 майже без змін

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP Сергій Стаховський втратив три позиції і розташувався на 145-му місці.

Ілля Марченко поліпшив становище і піднявся на 272-й рядок.

У ТОП-10 рейтингу відбулася лише одна зміна - позиціями помінялися Нісікорі і Хачанов.

Рейтинг ATP

21 жовтня 2019 року