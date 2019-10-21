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Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP

Сьогодні 11:55 2214 0
У ТОП-10 майже без змін
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP Сергій Стаховський втратив три позиції і розташувався на 145-му місці.

Ілля Марченко поліпшив становище і піднявся на 272-й рядок.

У ТОП-10 рейтингу відбулася лише одна зміна - позиціями помінялися Нісікорі і Хачанов.

Рейтинг ATP
21 жовтня 2019 року
     
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 9545
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 9225
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 6950
4 (4) Данило Медведєв (Росія) 5920
5 (5) Домінік Тім (Австрія) 5085
6 (6) Олександр Звєрєв (Німеччина) 4425
7 (7) Стефанос Ціціпас (Греція) 3740
8 (9) Кеї Нісікорі (Японія) 2860
9 (8) Карен Хачанов (Росія) 2875
10 (10) Роберто Баутіста-Агут (Іспанія) 2575
145 (142)  Сергій Стаховський (Україна)  366
272 (374)  Ілля Марченко (Україна)  160
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