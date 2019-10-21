Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу ATP Сергій Стаховський втратив три позиції і розташувався на 145-му місці.
Ілля Марченко поліпшив становище і піднявся на 272-й рядок.
У ТОП-10 рейтингу відбулася лише одна зміна - позиціями помінялися Нісікорі і Хачанов.
Рейтинг ATP
21 жовтня 2019 року
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|9545
|2 (2)
|Рафаель Надаль (Іспанія)
|9225
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцарія)
|6950
|4 (4)
|Данило Медведєв (Росія)
|5920
|5 (5)
|Домінік Тім (Австрія)
|5085
|6 (6)
|Олександр Звєрєв (Німеччина)
|4425
|7 (7)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|3740
|8 (9)
|Кеї Нісікорі (Японія)
|2860
|9 (8)
|Карен Хачанов (Росія)
|2875
|10 (10)
|Роберто Баутіста-Агут (Іспанія)
|2575
|145 (142)
|Сергій Стаховський (Україна)
|366
|272 (374)
|Ілля Марченко (Україна)
|160