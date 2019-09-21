Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Осаці

Матч тривав півтори години

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок і американка Абігайль Спірс пограли матч тайванської парі Се Шувей / Се Шу-Їнь в 1/2 фіналу турніру WTA в Осаці (Японія).

Матч тривав півтори години.

Раніше, у 1/8 фіналі перемогли Ніколь Мелікар (США) / Квета Пешка (Чехія), а у чвертьфіналі - японський дует Ері Ходзумі / Макото Ніномія.

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Парний розряд. Півфінал

21 вересня

Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) - Се Шувей/Се Шу-Їнь (Тайвань) 6:7 (4), 6:1, 5:10