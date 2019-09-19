Кіченок вийшла до парного півфіналу турніру в Осаці

Перемогли на супер тай-брейку

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок здобула перемогу в 1/4 фіналу парного розряду на Прем'єрі в Осаці.

У парі з американкою Ебігейл Спірс українка переграла на супер тай-брейку японський дует Ері Ходзумі / Макото Ніномія.

У півфіналі Кіченок і Спірс зіграють з парою Се Шу-Ін / Се Шувей.

Раніше, у півфіналі перемогли Ніколь Мелікар (США) / Квета Пешка (Чехія).

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Парний розряд. Чвертьфінал

19 вересня

Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) - Ері Ходзумі / Макото Ніномія (Японія) 2:6, 6:1, 13:11

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.