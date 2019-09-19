Кіченок вийшла до парного півфіналу турніру в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок здобула перемогу в 1/4 фіналу парного розряду на Прем'єрі в Осаці.
У парі з американкою Ебігейл Спірс українка переграла на супер тай-брейку японський дует Ері Ходзумі / Макото Ніномія.
У півфіналі Кіченок і Спірс зіграють з парою Се Шу-Ін / Се Шувей.
Раніше, у півфіналі перемогли Ніколь Мелікар (США) / Квета Пешка (Чехія).
Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Парний розряд. Чвертьфінал
19 вересня
Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) - Ері Ходзумі / Макото Ніномія (Японія) 2:6, 6:1, 13:11
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.