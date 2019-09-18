Надія Кіченок перемогла у першому колі парного турніру в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з американкою Ебігейл Спірс здобула перемогу в першому колі турніру в Осаці.
Гра завершилася з рахунком 6:2, 7:6.
У чвертьфіналі Кіченок і Спірс зіграють з японським дуетом Ходзумі/Ніномія. Відзначимо, що в першому колі японки обіграли Людмилу Кіченок і Елісон Риск.
Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Парний розряд
16 вересня
Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) - Ніколь Мелікар (США) / Квета Пешка (Чехія) 6:2, 7:6.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.