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Вчора 18:58 6357 2
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Вчора 16:01 903
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Надія Кіченок перемогла у першому колі парного турніру в Осаці

Сьогодні 09:54 56 0
Надія має шанс взяти реванш за сестру
Надія Кіченок перемогла у першому колі парного турніру в Осаці
#Кіченок, #Осака

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з американкою Ебігейл Спірс здобула перемогу в першому колі турніру в Осаці.
 
Гра завершилася з рахунком 6:2, 7:6.
 
У чвертьфіналі Кіченок і Спірс зіграють з японським дуетом Ходзумі/Ніномія. Відзначимо, що в першому колі японки обіграли Людмилу Кіченок і Елісон Риск.
 
Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Парний розряд
16 вересня

Надія Кіченок (Україна) / Ебігейл Спірс (США) - Ніколь Мелікар (США) / Квета Пешка (Чехія) 6:2, 7:6.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.

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