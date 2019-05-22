Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros

Український тенісист Сергій Стаховський здобув другу перемогу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У півфіналі відбору українець у двох сетах здолав Володимира Ігнатика з Білорусі.
Відзначимо, що в першому сеті суперники завершили партію на тай-брейку, де успішнішим виявився українець. У другому сеті Стаховському вистачило всього одного брейка, який був зроблений в першому геймі.
Поєдинок тривав 1 годину і 46 хвилин. Стаховський виконав 6 ейсів, допустив дві подвійні помилки і реалізував 3 з 10 брейкпойнтів.
У матчі за вихід в основну сітку Стаховський зіграє з росіянином Олексієм Ватутіним.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 42 660 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація. Друге коло
Чоловіки
22 травня
Сергій Стаховський (Україна) - Володимир Ігнатик (Білорусь) - 7:6(2), 6:4
Нагадаємо, чотири українки зіграють в основній сітці Вімблдону.
Також, Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA
Джерело - Чемпіон.