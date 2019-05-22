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Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros

Сьогодні 15:30 299 0
Український тенісист виграв півфінал кваліфікації
Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros

Український тенісист Сергій Стаховський здобув другу перемогу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У півфіналі відбору українець у двох сетах здолав Володимира Ігнатика з Білорусі. 

Відзначимо, що в першому сеті суперники завершили партію на тай-брейку, де успішнішим виявився українець. У другому сеті Стаховському вистачило всього одного брейка, який був зроблений в першому геймі.

Поєдинок тривав 1 годину і 46 хвилин. Стаховський виконав 6 ейсів, допустив дві подвійні помилки і реалізував 3 з 10 брейкпойнтів.

 У матчі за вихід в основну сітку Стаховський зіграє з росіянином Олексієм Ватутіним.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 42 660 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація. Друге коло

Чоловіки

22 травня

Сергій Стаховський (Україна) - Володимир Ігнатик (Білорусь) - 7:6(2), 6:4

Нагадаємо, чотири українки зіграють в основній сітці Вімблдону.

Також, Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA

 

Джерело - Чемпіон.

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