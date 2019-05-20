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Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA

Сьогодні 09:44 400 0
Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA

В оновленому рейтингу WTA за 20 травня українка Еліна Світоліна опустилася з шостого на дев'яте місце.

Світоліна, в минулому році виграла турнір серії Premier5 в Римі,  цього сезону не змогла захистити титул і втратила відразу три рядки.

Леся Цуренко і Даяна Ястремська, програвши в стартовому раунді змагань в Римі, опустилися на одну позицію. Цуренко стала 27-ю, а Ястремська - 42-ю.

Катерина Козлова за підсумками тижня втрималася на 66-му місці світового рейтингу.

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У першій десятці WTA також відбулися зміни. Чешка Кароліна Плішкова після перемоги в Римі піднялася відразу на п'ять рядків і стала другою ракеткою світу, посунувши на третє місце румунку Симону Халеп.

Німкеня Анжелік Кербер опустилася з третього місця на п'яте, а ще одна чешка Петра Квітова стала шостою.

Американки Слоан Стівенс і Серена Вільямс, а також Ешлі Барті з Австралії, в свою чергу, додали по одній позиції. Стівенс посіла сьоме місце, Барті - восьме, Вільямс-молодша повернулася в ТОП-10.

Рейтинг WTA

20 травня

1. (1) Наомі Осака

2. (7) Кароліна Плішкова 

3. (2) Симона Халеп 

4. (7) Кікі Бертенс

5. (3) Анджелік Кербер 

6. (5) Петра Квітова

7. (8) Слоун Стівенс

8. (9) Барті Ешлі 

9. (6) Еліна Світоліна 

10. (11) Серена Вільямс

...

27. (26) Леся Цуренко

42. (41) Даяна Ястремська

66. (66) Катерина Козлова

152. (144) Ангеліна Калініна

205. (195) Катаріна Завацька

228. (231) Дар'я Лопатецька

264. (280) Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Цуренко, #Ястремська
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