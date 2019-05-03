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Костюк здолала лідера посіву та пробилася до фіналу кваліфікації в Мадриді

Сьогодні 15:00 249 0
Українка впевнено стартувала в Іспанії
Костюк здолала лідера посіву та пробилася до фіналу кваліфікації в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк стартувала у кваліфікації на турнірі Mutua Madrid Open - Premier Mandatory.

У першому матчі вона зустрічалася з лідером посіву кваліфікації американкою Амандою Анісімовою. Тенісистки провели на корті 1 годину і 10 хвилин. Костюк вдалося реалізувати 7 з 15 брейкпойнтів, а Анісімова - 3 з 5. Марта відзначилася 2 ейсами при 3 подвійних помилках, американка зробила 7 подвійних.

Суперницею українки в фінальному раунді кваліфікації стала 24-річна румунка Ірина Марія Бара, матч якої завершився достроково після відмови Магдалени Рибарикової зі Словаччини.

  АктуальноСтаховський вийшов у фінал парного турніру в Сеулі

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - € 7,021,128

Кваліфікація. Перше коло

Марта Костюк - Аманда Анісімова 6:0, 2:6, 6:0

Нагадаємо, Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці у Мадриді.

 

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #WTA, #Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
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