Українка впевнено стартувала в Іспанії

Українська тенісистка Марта Костюк стартувала у кваліфікації на турнірі Mutua Madrid Open - Premier Mandatory.

У першому матчі вона зустрічалася з лідером посіву кваліфікації американкою Амандою Анісімовою. Тенісистки провели на корті 1 годину і 10 хвилин. Костюк вдалося реалізувати 7 з 15 брейкпойнтів, а Анісімова - 3 з 5. Марта відзначилася 2 ейсами при 3 подвійних помилках, американка зробила 7 подвійних.

Суперницею українки в фінальному раунді кваліфікації стала 24-річна румунка Ірина Марія Бара, матч якої завершився достроково після відмови Магдалени Рибарикової зі Словаччини.

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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - € 7,021,128

Кваліфікація. Перше коло

Марта Костюк - Аманда Анісімова 6:0, 2:6, 6:0

Нагадаємо, Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці у Мадриді.

Джерело - Чемпіон.