Стаховський вийшов у фінал парного турніру в Сеулі

Український тенісист Сергій Стаховський буде боротися за парний титул в Південній Кореї.
Наш співвітчизник у парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом протистояли індійсько-канадлійському тандему Рамкумар Раманатхан/Брайден Шнур. Україно-бельгійському тандему знадобилося менше години, щоб забезпечити собі місця в фіналі турніру. Стаховський і Бемельманс виконали чотири брейка, не віддавши суперникам жодного гейму на своїй подачі 6:1, 6:3.
Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour
Сеул, Південна Корея
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $ 108,320
Півфінал
Сергій Стаховський/Рубен Бемельманс - Рамкумар Раманатхан/Брайден Шнур 6:1, 6:3
Цього року українець виступив у одному фіналі: в одиночному розряді на челленджері в Тайбеї, де поступився у вирішальному протистоянні Деннису Новаку з Австрії.
Учора Стаховський зазнав поразки в одиночній сітці "Vitro Seoul Open Challenger" від серба Миколи Мілоевіча.
Джерело - Чемпіон.