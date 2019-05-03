Стаховський вийшов у фінал парного турніру в Сеулі

Українець зіграє у другому фіналі цього сезону

Український тенісист Сергій Стаховський буде боротися за парний титул в Південній Кореї.

Наш співвітчизник у парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом протистояли індійсько-канадлійському тандему Рамкумар Раманатхан/Брайден Шнур. Україно-бельгійському тандему знадобилося менше години, щоб забезпечити собі місця в фіналі турніру. Стаховський і Бемельманс виконали чотири брейка, не віддавши суперникам жодного гейму на своїй подачі 6:1, 6:3.

Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour

Сеул, Південна Корея

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $ 108,320

Півфінал

Сергій Стаховський/Рубен Бемельманс - Рамкумар Раманатхан/Брайден Шнур 6:1, 6:3

Цього року українець виступив у одному фіналі: в одиночному розряді на челленджері в Тайбеї, де поступився у вирішальному протистоянні Деннису Новаку з Австрії.

Учора Стаховський зазнав поразки в одиночній сітці "Vitro Seoul Open Challenger" від серба Миколи Мілоевіча.

Джерело - Чемпіон.