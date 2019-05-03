Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці у Мадриді

Українки дізналися суперниць

У столиці Іспанії відбулося жеребкування турніру WTA Premeir Mandatory.

Так одразу три українки зіграють в основній сітці змагань.

Еліна Світоліна в першому колі зустрінеться з Полін Пармантьє. Тенісистки зустрічалися два рази на харді: 2014 року Світоліна перемогла в Баку, а 2015 року француженка взяла реванш в Ліможі.

Леся Цуренко свій стартовий матч проведе з четвертою ракеткою турніру Анджелік Кербер. Українка програла у всіх трьох зустрічах з німкенею: в Брісбені 2015 року і на Australian Open та Кубку Федерації 2017 року. За попередніх чотири виступи в основній сітці Mutua Madrid Open Цуренко не виграла жодного матчу.

Даяна Ястремська дебютує на турнірі в Мадриді і в першому матчі зіграє проти п'ятої сіяної чешки Кароліни Плішкової.

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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд - € 7,021,128

Нагадаємо, у кваліфікації турніру стартують Катерина Козлова і Марта Костюк.

Джерело - Чемпіон.