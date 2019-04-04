У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour зіграла українка Дарина Снігур.

У змаганнях з призовим фондом $ 25,000 українській тенісистці знадобилося майже дві години, щоб перемогти Чан Су Чон з Південної Кореї - 6:2, 7:5.

Відзначимо, що Снігур вперше виступає на 25-тисячнику. В активі 17-річної киянки два професійних титули на 15-тисячниках: в листопаді минулого року в Антальї (Туреччина) і на початку березня цього сезону в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

У чвертьфіналі Дарина зустрінеться з переможницею матчу між японками Харукі Кадзи і Акіто Сіхо, що отримала в основну сітку wild card.

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Лопатецька та Валерія Страхова пробилися до другого кола на турнірі в Італії.

Джерело - Чемпіон.