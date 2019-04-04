На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 почалися матчі першого кола, де зокрема стартувала Дар'я Лопатецька.
Українка повернулася до Європи після виступів у Азії. На італійських кортах вона в трьох сетах перемогла румунку Ніколет-Каталін Даскелу, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію: 6:4, 1:6, 6:2.
Далі українка зустрінеться з четвертою сіяною Катінкою фон Дайхманн з Ліхтенштейну.
Нагадаємо, Козлова програла десятій ракетці світу. Як це було дивіться в огляді.
Джерело - Чемпіон.