Українка перемогла в трисетовому протистоянні

На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 почалися матчі першого кола, де зокрема стартувала Дар'я Лопатецька.

Українка повернулася до Європи після виступів у Азії. На італійських кортах вона в трьох сетах перемогла румунку Ніколет-Каталін Даскелу, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію: 6:4, 1:6, 6:2.

Далі українка зустрінеться з четвертою сіяною Катінкою фон Дайхманн з Ліхтенштейну.

Нагадаємо, Козлова програла десятій ракетці світу. Як це було дивіться в огляді.

Джерело - Чемпіон.