У друге коло пройшло дві українки

На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 відбулися матчі першого кола, де зокрема стартувала Валерія Страхова.

Українка у своєму першому матчі обіграла восьму ракетку турніру Катарину Хобгарскі з Німеччини: 7:6 (2), 6:4.

У наступному колі уродженка Керчі зіграє з ще однією німкенею — Лізою Матвієнко, яка подолала кваліфікаційний бар'єр.

Нагадаємо, на цьому ж турнірі пробилася до другого кола ще одна українська тенісистка Дар'я Лопатецька.

Напердодні Катерина Козлова припинила виступи на турнірі в Чарльстоні.

Джерело - Чемпіон.