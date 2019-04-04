На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 відбулися матчі першого кола, де зокрема стартувала Валерія Страхова.
Українка у своєму першому матчі обіграла восьму ракетку турніру Катарину Хобгарскі з Німеччини: 7:6 (2), 6:4.
У наступному колі уродженка Керчі зіграє з ще однією німкенею — Лізою Матвієнко, яка подолала кваліфікаційний бар'єр.
Нагадаємо, на цьому ж турнірі пробилася до другого кола ще одна українська тенісистка Дар'я Лопатецька.
Напердодні Катерина Козлова припинила виступи на турнірі в Чарльстоні.
Джерело - Чемпіон.