Перша ракетка України Сергій Стаховський пробився до основної сітки змагань на турнірі OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour.
У фіналі кваліфікації він протистояв бельгійцю Янніку Мертенсу. Тенісисти провели на корті 1 годину та 11 хвилин. Стаховський відіграв 4 з 4 брейкпойнтів, а сам реалізував 2 з 5 шансів на брейк.
Суперником українця у першому колі основи стане або француз Кенні де Шеппер, або іспанець Роберто Ортега-Ольмедо.
Сергій Стаховський також виступить в Сен-Брійо в парній сітці змагань. Його напарником став тенісист з Польщі Шимон Вальков.
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OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour
Сен-Брійо, Франція
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - € 46,600
Кваліфікація
Сергій Стаховський — Яннік Мертенс 6:3, 6:4
Нагадаємо, сестри Кіченок покинули парну сітку змагань в Маямі. Відеоогляд матчу дивіться за посиланням.
Джерело - Чемпіон.