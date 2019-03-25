Українець пробився до основного раунду

Перша ракетка України Сергій Стаховський пробився до основної сітки змагань на турнірі OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour.

У фіналі кваліфікації він протистояв бельгійцю Янніку Мертенсу. Тенісисти провели на корті 1 годину та 11 хвилин. Стаховський відіграв 4 з 4 брейкпойнтів, а сам реалізував 2 з 5 шансів на брейк.

Суперником українця у першому колі основи стане або француз Кенні де Шеппер, або іспанець Роберто Ортега-Ольмедо.

Сергій Стаховський також виступить в Сен-Брійо в парній сітці змагань. Його напарником став тенісист з Польщі Шимон Вальков.

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OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour

Сен-Брійо, Франція

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Кваліфікація

Сергій Стаховський — Яннік Мертенс 6:3, 6:4

Нагадаємо, сестри Кіченок покинули парну сітку змагань в Маямі. Відеоогляд матчу дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.