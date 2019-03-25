Українки програли у більш ніж 1,5 годинному протистоянні

Людмила та Надія Кіченок завершили виступи у парному розряді на турнірі Miami Open - Premier Mandatory.

У другому колі вони протистояли Саманті Стосур та Чжан Шуай. Протистояння тривало 1 годину і 45 хвилин. Людмила і Надія мали можливість подати на перший сет, але свій гейм за рахунку 5-4 програли, а потім суперниці виграли ще два гейми.

Українки не скористалися сетболом в десятому геймі другої партії, хоча далі зробили ще один брейк, після чого успішно подали на сет.

За ходом вирішального тай-брейка сестрам Кіченок жодного разу не вдалося вийти вперед у рахунку. Наші тенісистки втратили п'ять розіграшів на своїй подачі, а самі зробили три міні-брейка.

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Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $ 9,035,428

Друге коло

Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Саманта Стосур/Чжан Шуай 5:7, 7:5, 6:10

Нагадаємо, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.